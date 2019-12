Gaslek yn wente yn Surhústerfean troch oanlizzen glêsfezel

Yn in wente oan de Burmaniastrjitte yn Surhústerfean is by it oanlizzen fan in glêsfezellieding in gaslek ûntstien. De lieding waard rekke yn in spoumuorre. It lek is wol dusdanich grut dat de brânwacht mei in oerdrukfentilator de wenning leech besiket te heljen. Ek lizze der meardere wetterstrielen klear.