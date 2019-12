Gjin riedsûndersyk nei finânsjes Tytsjerksteradiel

De opposysjepartijen woene witte hoe't it kin dat de gemeente yn in minne finansjele situaasje bedarre is. Mar ChristenUnie, CDA en FNP fine in riedsûndersyk te swier.

Ut riedsgearkomste stapt

De folsleine opposysje stapte wiken lyn út in riedsgearkomste fan Tytsjerksteradiel. De riedsleden koene har net fine yn de begrutting dy't opsteld waard troch it kolleezje. "De begroting is een doolhof", neffens Brigitta Scheepsma fan GrienLinks. "Het is onmogelijk om hiermee de controlerende taak uit te voeren."

De spanningen tusken de koälysje en opposysje yn Tytsjerksteradiel binne noch hieltyd net fuortnommen.