Jierliks 45.000 euro derby foar Fryske sporten: "Profesjoneler wurde"

Dijk jout oan ferskate punten ferbetterje te wollen by it fierljeppen. "Mar ek neigean hoe't wy it fierljeppen oantrekliker meitsje kinne foar it publyk. Wy wolle ús wat mear profilearje en it fierljeppen noch wat mear op de kaart sette. Trainingen moatte ferbetterje. It giet goed, mar it kin better."

It ljeppersbûn makket de grutste stap, om't sy it oant no ta mei in folle leger bedrach dwaan moasten. "Wy geane derop foarút en dêr binne wy wiis mei", seit Dijk.

Net bekonkurrearje

Biense Dijkstra fan Dijkstra Draisma: "Uteinlik hawwe wy as partners inoar fûn, wy moatte inoar net bekonkurrearje oer wa't hokker sport docht. Litte wy mei syn allen de Fryske sporten de mooglikheid jaan om foarút te kinnen. Wy hawwe no in mienskiplik belang. Wy wolle Fryslân better op de kaart sette, wy tinke dat wy sels al aardich op de kaart steane. En benammen de sporten stypje om profesjoneler te wurden."

Durk Mous fan de Rabobank follet oan: "Wy prate noch wolris mei-inoar en de saak kaam nei foaren om it tegearre te dwaan. As je mei syn allen dingen oanpakke, krije je in better resultaat."