Fryske sporten krije stipe fan trije grutte sponsoaren

FB Oranjewoud, Dijkstra Draisma en de Rabobank wiene al oan it gewest Fryslân ferbûn. Mar dy gearwurking wurdt no útwreide. FB Oranjewoud is as opfolger fan de Friesland Bank al ferskate jierren haadsponsor fan it keatsbûn. Rabobank en Dijkstra Draisma komme dêr no by. It fierljepbûn wurdt al jierren sponsere troch ûnderwiisynstelling ROC Friese Poort. Mar dat kontrakt rint dit jier ôf. FLB krijt mei de nije sponsoaren in flinke triuw yn 'e rêch.