Nije nammen foar Welcome to the Village en Dokk'em Open Air bekendmakke

Welcome to the Village is takom jier tusken 17 en 19 july yn Ljouwert. De organisaasje hat dizze nammen as earste bekendmakke: Eefje de Visser, Temples, Sports Team, Zwangere Guy, Dool, Penelope Isles, Gotu Jim en Sylvie Kreusch.

By Dokk'em Open Air giet it om twa bands út Californië. Dit festival is op 3 en 4 july. De organisaasje sil ynkoarten de earste headliner nei bûten bringe.