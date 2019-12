Fries om utens wiis mei ferkiezingsútslach, al tinke syn bern der oars oer

Bolling is wol wiis mei de útkomst fan de ferkiezingen. "It sil it lân rêst jaan en sy kinne no wer foarút mei Brexit. Johnson hat ek mear kontakt mei de working class, dus it sil wol goed wêze. It sil it lân feroarje en foarút bringe. The establishment hat ferlern en wy kinne no foarút. Dat kin mei in sterke lieder. De oare kant is dat Labour ferneatige is en in nije wei fine moat."

Wer foarút

Nei eigen sizzen hie Bolling it ek wol ferwachte. "Mar wy wisten net hoe grut de winst krekt wêze soe. Jeremy Corbyn is net geskikt as lieder. Boris hat in dúdlike boadskip, wy wolle rêst yn it lân hawwe en wer foarút. Ik tink dat it wol in pear jierren duorret foar't it probleem om de Brexit hinne folslein oplost is."

Net eltsenien tinkt der sa oer, ek binnen de húshâlding fan Bolling net. "Myn bern tinke der oars oer as ik der oer tink. Mar sy moatte no akseptearje dat it sa is. No kinne ek de jongere minsken in nije rjochting fine."