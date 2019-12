FIDEO: "De nieuwe Afsluitdijk is een toonbeeld van waterbouw voor de 21ste eeuw"

As omjouwingsmanager fan de Ofslútdyk foar Rykswettersteat is Lukas Meursing der ferantwurdlik foar dat de feroaringen oan de dyk goed ôfstimd wurde mei de omjouwing. Meursing sjocht de dyk as in ikoan. Sûnt de Ofslútdyk der stiet, hawwe der gjin grutte oerstreamingen mear west in it gebiet. No't de seespegel omheech giet, moat de dyk ferhege wurde. Meursing set him dêr foar yn: "De nieuwe Afsluitdijk wordt een toonbeeld van waterbouw voor de 21ste eeuw."