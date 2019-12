Kampioensskûtsje foar Langwar: Harmen Brouwer sylt yn 2020 op De Jonge Jan

Harmen: "Dat wie in hiele ferrassing. Ik haw fansels ek wolris neitocht oer wat no in moai skip is dêr't je súksesfol mei wêze kinne. De Jonge Jan is dêr ien fan en dan komt it sa op je ta. Dat is fantastysk." De Jonge Jan, ek bekend as 'De Poep' (wat markol betsjut) is dan ek in rappe Piipster, dy't yn 1911 by Roorda fan de werf yn Drachten rôle en hast gelyk al de earste gûnen oan prizejild binnenhelle. In skip dat fan bysûndere ferhalen oan inoar hinget en tal fan kampioenskippen op syn namme hat.

Oerpake Tjitte

Yn ien fan dy ferhalen dûke ek de oerpakes fan Harmen op. Oerpake Tjitte Jansz Brouwer fan heit syn kant hat yn 1953 mei De Jonge Jan de SKS wûn en Oerpake Wytze fan mem har kant hat ek jierren op it skûtsje syld. "Ik bin leafhawwer fan it skûtsjesilen mar ek in leafhawwer fan de histoarje. Ast op De Jonge Jan sile meist, yn de histoarje graven giest en it docht bliken dat je der kwa famyljebannen ek noch wat mei hawwe dan is dat wol in hiele moaie bykomstichheid. Ik bin fan miening dat as je súksesfol wêze wolle mei it skûtsjesilen, dan moat je ek bining mei in skip hawwe. No, dat moat hjir altyd goed komme!"