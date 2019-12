Fryske wegebelesting takom jier mei 20 persint omheech

Ryk en provinsje

De motorreaubelesting is yn Nederlân opboud út twa parten: ien dat fêststeld is troch it Ryk en in part dat frege wurdt troch de provinsje, de saneamde opsinten. Dy opsinten wurde fêststeld troch in persintaazje fan it Rykstaryf te nimmen. De ôfrûne fjouwer jier wie dat persintaazje yn Fryslân sa'n 70 persint, mar takom jier sil dat goed 90 persint wêze. In eigener fan in benzinewein fan 1.200 kilo betellet dan oan opsinten 239 euro. Yn 2019 wie dat 196.

Yn dizze tabel is te sjen hoe't de opsinten fjouwer jier lyn omleech helle binne en no wer omheech geane, en hoe't dat yn ferliking mei Grinslân is: