Satellytbylden helpe boeren mûzeskea foar te kommen

Eddy Wymenga: "It is goed om te sjen dat dat ek yn oare lannen sa is. En dêrnei komt de fraach hoe dêrmei om te gean. Yn dy oare lannen binne se eins jaloersk op de Fryske situaasje, want yn de provinsje is in soad wetter. En wetter kinne je omheech sette en dan kinne je der sels wat oan dwaan. Dat is yn dy oare lannen folle lestiger."

Sovon Vogelonderzoek meldt fierder dat de fjildûle dy't yn Fryslân in soad profitearre hat fan de mûze-eksploazje it ek yn it bûtenlân no folle better docht trochdat ek dêr der folle mear mûzen binne as gewoanwei.