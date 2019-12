FIDEO: satellytbylden helpe boeren mûzeskea foar te kommen

It lân ûnder wetter sette kin helpe tsjin mûzeskea oan gewaaksen. Om de kosten sa leech mooglik te hâlden moat it splis setten fan it lân op it goede plak en it goede momint barre. Boeren kinne dêrby in app brûke dêr't it lân op fan boppen te sjen is. Op bewurke satellytbylden is de skea op it lân goed te sjen.

Ynformaasje diele

De bylden wurde om de twa wiken ferfarske. Se binne ek op in spesjale webside te sjen. Boeren leare om mei de app ûnderfiningen en waarnimmingen te dielen. Sy sjogge dan troch al dy ynformaasje de mûzepleach better oankommen en kinne hiel sekuer de mûzen bestride.

Frankryk

Ekologysk advysburo Altenburg & Wymenga hat de mûzebestridings-app makke yn opdracht fan boere-organisaasje LTO, it wetterskip en de provinsje. De metoade is earder al yn Frankryk brûkt, mar is no troch Altenburg & Wymenga oanpast en oanfolle.

De grutte taname fan it tal mûzen yn Fryslân stiet ek net op himsels. Yn grutte dielen fan Europa bart no itselde op suver itselde momint. Allinnich yn Frankryk falt it wol wat ta. Dat lit neffens direkteur Eddy Wymenga fan it ekologysk advysburo sjen dat it gjin op himsels steand ding is. It oerkomt elkenien ien kear yn de trije of fjouwer jier.