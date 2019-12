Hearrenfean - Willem II: Ynteressant duel tusken twa subtoppers

Kontraktferlinging Johnny Jansen

Dizze wike hat technysk manager Gerry Hamstra syn kontrakt ferlinge oant 2022. Der stiet al in ôfspraak om noch foar de winterstop mei Jansen om tafel te gean oer kontraktferlinging. Jansen tekene oan it begjin fan dit seizoen in ienjierrich kontrakt, mar troch de goede resultaten liket ferlinging dêrfan op in formaliteit.

"Dit is wel een goed moment om in gesprek te gaan", laket Jansen. "Maar laten we het dan de komende drie wedstrijden ook nog goed doen. Daar wordt het alleen maar mooier van. Maar het gaat over veel meer dan alleen salaris. Ik heb bepaalde ideeën over hoe ik het wil gaan doen. Een van die dingen die ik graag wil, is dat we als club een stap vooruit maken. Dat is mijn wens."