Koart pleit yn Lelystêd fan supermerken tsjin boere-aksjes

De oprop is rjochte oan it bestjoer fan Farmers Defence Force. FDF seit op de hichte te wêzen fan de grutte belangstelling fan de leden en dêrom hawwe sy bekend makke dat it koart pleit moandeitemoarn 16 desimber om 10:30 oere plakfine sil. Dat bart by de foarsjenningenrjochter fan de rjochtbank Midden-Nederlân yn Lelystêd.

Farmers Defence Force soe it hiel bot op priis stelle, sa docht út de brief bliken, dat de 'striders' harren stypje op 16 desimber. In delegaasje fan FDF sil nei ôfrin fan de sitting de parse te wurd stean.