Priis foar 'transgenderfreonlike wurkjouwer' NHL Stenden

'Sil ik no wol of net fertelle dat ik transgender bin?' Mei dy fraach sitte in soad transgenders. It is foar harren dreech om in baan te finen, dy te behâlden en in soad transgenders ha in útkearing. Op NHL Stenden fine se it wichtich dat sy goeie begelieding krije. En dêr hat de hegeskoalle hjoed in priis foar wûn; de Transzoen.