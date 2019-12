"Neushoorn en Harmonie kinne net oerlibje sûnder Ryksjild"

As Den Haag gjin ekstra jild op it kleed leit, kin it in dreech ferhaal wurde foar Neushoorn en De Harmonie. Dat fynt de Ljouwerter koälysjepartij D66 nei oanlieding fan it rapport dat oer de beide kultuerynstellingen skreaun is. Yn dat rapport stiet dat de fúzje tusken De Harmonie en Neushoorn gjin nut hat, mar dat beide ynstellingen wol ekstra jild nedich hawwe om oan de doelstellingen te foldwaan.