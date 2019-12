7 op de 10 LTO-boeren wolle gjin hurdere aksjes

"Dit is wol opmerklik", seit ferslachjouwer Gerrit de Boer fan Omrop Fryslân. "It liket altyd dat se it allegear mei elkoar iens binne. Mar hoe hurd meie de aksjes wêze? It grutste part fan de LTO seit no: kalm oan, we moatte de sympaty fan it publyk net ferlieze."

LTO noch yn ûnderhanneling mei regearing

LTO ûnderhannelet noch mei premier Mark Rutte en minister Carola Schouten. Ek moandei sitte se wer om tafel, seit Trienke Elshof fan LTO. "In grut diel wol ek yn ûnderhanneling bliuwe. Dus publyksfreonlike aksjes prima, mar op in letter momint." It betsjut net dat LTO de leden seit dat se takom wike net meidwaan moatte mei de aksjes fan Farmers Defence Force. "Se meie sels in kar meitsje. In tal fan ús leden sit ek by de Farmers Defence Force."

It is noch net dúdlik hoefolle boeren oft takom wike mei de aksjes meidogge. "De aksjes binne ek oankundige mei de hurde taal dy't Farmers Defence Force brûkt. Mar no moatte we noch ôfwachtsje hoefolle boeren oft echt op de trekker klimme." Hoe't de aksjes takom wike woansdei der presys útsjogge, is noch net bekend. Mooglik wol Farmers Defence Force distribúsjesintra fan supermerken blokkearje.