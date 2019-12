Bewenners Huzum-West ha it hân mei Elkien: 'Klachten wurde net heard'

Der is in grut ferskaat oan klachten. Sa hat de ien lêst fan lûdsoerlêst fan de ferwaarmingsynstallaasje, de oar seit lêst te hawwen fan de fentilaasje yn it hûs. Froukje Draaier is ien fan de bewenners dy't no yn aksje komt: "Ik weet niet waar ik moet beginnen als het gaat om klachten. Ik heb er veel. Mijn wooncomfort is er in ieder geval niet op vooruit gegaan."

Datselde jildt foar in oare bewenner. Jan Bruinewold seit bygelyks dat hy der allinnich mar op efterút gien is: "Vroeger had ik de verwarming altijd op 19 graden staan. Dan was het hier lekker en goed te doen. Ja, er was tocht, maar dat was niet erg. Nu tocht het niet meer, maar stook ik de verwarming op tot 21 graden en ik heb het koud."

'Klachten wurde net serieus naam'

De bewenners fine dat se net heard wurde troch Elkien. Neffens har wurde klachten net serieus naam. Sa seit Froukje Draaier dat se it advys krige om by lûdsoerlêst fan de waarmtepomp nachts mar te sliepen mei eardoppen yn.