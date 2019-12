De Fryske Marren tekenet beswier oan by Ryk tsjin gaswinning by Aldlemmer

Mar de risiko's fan de gaswinning komme te lizzen by in lytse groep ynwenners, dy't dêr sels gjin ynfloed op hawwe, fiert de gemeente as beswier op. De gaswinning smyt in soad jild op, mar foar skea fan de bewenners is gjin fergoeding regele. De gemeente fynt dat it gebiet dêr't de gaswinning is, der sels ek better fan wurde moat. Sels as de winning definityf ophâldt, is der gjin garânsje dat der gjin negative gefolgen wêze kinne.