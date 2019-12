MSC Zoe ferlear op twa plakken konteners: boppe It Amelân en Borkum

De Dútske Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) rjochtet him op it 'gedrach' fan it skip. Wittenskippers fan de universiteit fan Hamburg besykje te achterheljen hoe't it skip presys op de weagen lei, doe't de lading begûn te skowen.

Omdat it skip fart ûnder de flagge fan Panama, binne ek de Panameeske autoriteiten by it ûndersyk belutsen. Sy dogge ûndersyk nei wat him krekt oan board fan de Zoe ôfspile hat.