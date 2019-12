Patyna slút lokaasje Noflik Wenje yn Oentsjerk

In belangegroep fan de bewenners hat noed oer de foarnommen sluting. Personiel, fertsjintwurdigers fan de kliïnten en frijwilligers binne benaud dat it fêststellen fan in slutingsdatum gefolgen hat foar it funksjonearjen fan de lokaasje. Benammen om't se tinke dat Noflik Wenje al foar de foarnommen slutingsdatum leechblet is.

De belangegroep wol dat de wenfoarm folslein oernaam wurdt, en behâlden bliuwt foar de Trynwâlden. Neffens Patyna is dat net mooglik. Yn oparbeidzjen mei oare soarchoanbieders yn de regio wurdt no socht nei in goeie oplossing foar de kliïnten dy't noch by Noflik Wenje wenje.