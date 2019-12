SC Cambuur stiet foar wike fan de wierheid: "Twa hiele belangrike wedstriden"

Dat Mac-Intosch werom is yn de basis tsjin Jong Ajax betsjut dat er it opnimme sil tsjin de klup dêr't er de hiele jeugdoplieding trochrûn. "Dat is altijd heel mooi om tegen de club te spelen waar je vandaan komt, of het nou Jong Ajax is of het eerste."

"Aan de hand van de doelpunten die ze maken en de uitslagen zie je wel dat ze aanvallend voetbal spelen", seit Mac-Intosch oer de tsjinstanner fan freed. "We moeten van onszelf uitgaan en dan denk ik dat we een goed resultaat kunnen halen", seit de ferdigener, dy't ek noch net oan it bekerduel mei Feyenoord tinkt. "De competitie is waar we ons nu op focussen."