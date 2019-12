Europarlemintariër Huitema wol gjin 'grien idealisme' mar pragmatisme

De doelstelling fan dy Green Deal is ambisjeus. It is de bedoeling dat Europa oer tritich jier it earste klimaatneutrale kontinint fan de wrâld wurdt. Om dat te berikken moat ús ferfier, ús gebouwen, ús yndustry én ús lânbou allegearre folle duorsumer wurde as no.

'Pragmatisme, gjin idealisme'

Huitema sit yn de miljeukommisje fan it Europeesk Parlemint en hat dus direkt te krijen mei dizze nije plannen. Der moat in breed draachflak wêze, seit er. "We moatte it dwaan mei pragmatisme, net mei it 'griene idealisme'. It moat ferstannich. De maatregels moatte basearre wêze op de wittenskip en effekt hawwe." Huitema wol ek dat de plannen banen opsmite.