It Fryske Gea sjocht heil yn grut tafelpetear oer stikstof mei alle belutsenen

Op de lange termyn sjocht De Vries wol heil yn mear petearen: "In folgjende stap soe wêze kinne dat it regear seit dat alle sektoaren mei-inoar om tafel sitte moatte, want wy hawwe mei-inoar in probleem."

Dochs hat sa'n petear noch wol wat fuotten yn de ierde, benammen om't guon belutsenen net tinke dat der in probleem is: "Der wurdt hjir en dêr bagatellisearre", seit De Vries, doelend op ûnder oare Farmers Defence Force. Dy partij soe neffens De Vries earst wat breder sjen moatte as allinnich de lânbou, foar't se by in grutter petear wêze kinne. "Se binne no noch sa bot rjochte op aksjes, en op boeren. Dat liket my net in goeie ynstek."