Waadfûns stekt 13 miljoen yn bettere fiskmigraasje

Dêrtroch kinne fisken mar dreech marren, beken en rivieren berikke. Op dy plakken krije se gewoanwei lytskes. No't se dy plakken minder goed berikke kinne, ha trekkende fisksoarten as de seeforel, de iel en de glêsiel it dreech yn it Waadgebiet.

Makliker nei it binnenwetter

Mei it jild fan it Waadfûns komme der ûnder oare mear en bettere passaazjes foar de fisken. Op it stuit wurde by Lauwerseach en yn de Ofslútdyk al saken oanpakt om derfoar te soargen dat fisken makliker nei it binnenwetter fan Fryslân en Grinslân en de Iselmar kinne.