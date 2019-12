Boeren negearje ultimatum supermerken: Krystaksjes gean troch

De boeren hiene oant tongersdeitemoarn 10 oere krigen om fan de aksjes ôf te sjen. "We hebben niet gereageerd", seit foarsitter Mark van den Oever fan Farmers Defence Force tsjin RTL Z. "De acties gaan zeker door", seit hy. Ek seit de organisaasje klear te wêzen foar de gong nei de rjochter.

It Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, hat befêstige dat der no in koart pleit komme sil om de aksjes te ferbieden.