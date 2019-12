Koart pleit oer stikstofsifers RIVM tsjinnet freed

Beide organisaasjes wolle iepenheid en transparânsje oer hoe't it RIVM de útstjit berekkenet. It RIVM en it kabinet ha altyd sein dat de sifers en de rekkenmetoades iepenbier binne en foar elk yn te sjen. Mar it Mesdagfûns bestriidt dat.

It Mesdag Zuivelfonds is in soarte tinktank foar de melkfeehâlderij. De stifting stikstofclaim fan Nynke Koopmans wol skeafergoeding foar bedriuwen dy't sizze dat se skea ha troch it stikstofbelied fan de oerheid.