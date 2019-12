Smellingerlân ynvestearret njoggen ton ekstra yn ekonomy

De gemeente hopet en ferwachtet dat lokale ûndernimmers, bedriuwen en it ûnderwiis de finansjele ympuls brûke sille om ek sels jild yn de regio te stekken. It is de bedoeling om mei dit ekstra jild de ekonomy takomstbestendich te meitsjen.

Konkreet wol de gemeente jild jaan oan de organisaasje fan in kongres mei it tema High Tech Industry, Citymarketing en nije technyske produksjeromtes. Ek moat der in Economic Board komme, dêr't ambassadeurs út it bedriuwslibben en it ûnderwiis yn plaknimme.