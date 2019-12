Polityk mist fisy by rêdingsplan Fryske Akademy

Dat die woansdeitejûn bliken by de kommisjegearkomste oer de Fryske Akademy. It ynstitút sit yn finansjeel swier waar. It hat alle jierren te krijen mei tonnen ferlies, der binne te min wittenskippers en ek de kwaliteit fan de ûndersiken is ûnder de maat.

Deputearre Fokkens hat in plan presintearre om njonken de 1,2 miljoen dy't de Fryske Akademy alle jierren al krijt nochris fiif jier lang 200 tûzen euro ekstra te beteljen. Ek krijt de Fryske Akademy ien kear 350 tûzen euro om in reorganisaasje troch te fieren.

Deputearre Avine Fokkens: