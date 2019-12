VC Snits makke gjin kâns tsjin Sliedrecht Sport en ferlear mei 3-0

De froulju fan VC Snits hawwe no 10 wedstriden spile, dêr't sy 11 punten yn fertsjinne hawwe. Dat is foar 16 sets (829 punten) foar en 23 sets (854 punten) tsjin. Sliedrecht Sport hat yn 10 wedstriden al 27 punten fertsjinne, en bliuwt dêrmei foarearst op in twadde plak stean. Boppe-oan stiet team Eurosped, dy't noch in tsiende wedstriid spylje moat. VC Snits stiet 7e fan de 10.

De measte oanfallen by Snits kamen fan Roos van Wijnen en Iris Reinders, mar it slagge harren net om it team fan harren trainster Henriëtte ter Steege nei in oerwinning te helpen.