Haven Urk fan tafel troch stikstofútstjit op Rottige Meente en Brandemar

De Ried fan Steat hat it plan fan de provinsje Flevolân om bûtendyks in haven by Urk oan te lizzen, foarearst oan de kant skood. Dat om't it in soad stikstof opsmite soe yn de Natura2000-gebieten Rottige Meente en Brandemar. Dat jildt ek foar de Weerribben-Wieden. De proseduere wie oanspand troch de IJsselmeervereniging.