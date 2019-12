Messen wurde slipe: supermerkbrânsj driget mei koart pleit tsjin boeren

De supermerkbrânsj wol net dat de boeren distribúsjesintra of winkels blokkearje kommende woansdei. As sy dat wól dogge, wol it CBL harren dus oanspraaklik stelle foar de skea. Dat makke advokaat Richard de Haan bekend.

Farmers Defence Force is lilk

It Farmers Defence Force skriuwt dat it CBL, "waar extreem hoge marges worden gerealiseerd ten koste van de boeren en van de consumenten" harren dêrom bedriget. Yn in brief stiet: "Hoe lang accepteren wij dit nog als boeren? Dat de mensen die het meest profiteren van - en parasiteren op onze inspanningen, zich een dergelijke omgang tot voeren aanmeten?"

Neffens de boeren kiest it buro foar aggresje. De opstelling fan it CBL is net proporsjoneel, fine sy. "In feite zou je de leden van CBL moeten boycotten om het in deze mate bedreigen van de Nederlandse boeren," skriuwt it bestjoer fan FDF.