Lêste 'De Westereender' fan Johannes van Kammen

De krante wurdt oernommen troch Klasina van der Werf, mar Van Kammen bliuwt wol meiwurker en hâldt twa rubriken: de natuerrubryk en syn kollum 'Tijdverspilling'.

"Bysûnder wie it ferhaal dat ik twa jier lyn hâlden ha mei myn soan dy't fotograaf. Hy wie nei de Noardpoal en we ha doe in ferhaal oer miljeu en klimaat hân wêrby't ik as heit myn soan ynterviewd ha", fertelt Johannes van Kammen.

Hy hat yn de rin fan de jierren hiel wat feroaringen meimakke. "Ik begûn mei pinne en papier, letter kaam de typmasine, doe de kompjûter en de stikken gienen op in floppy nei de printer yn Easterwâlde. No drukst op in knop en stjoerst it fuort."

Wat er misse sil kin er no noch net sizze. "Freegje my dat oer in healjier nochris. Dan kin ik it sizze. It is myn bern, dat no op eigen fuotten stean kin, mar ik sil it noait út it each ferlieze."