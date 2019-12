UPDATE: keukenbrân yn Hallum ûnder kontrôle

Der is in keukenbrân oan de Juffer Frederikestrjitte yn Hallum. De brân is yn in rychjeshûs. Op it stuit dat de brânwacht oankaam, sloegen de flammen út it hûs. Der kaam ek in soad reek frij. Neffens de brânwacht is de brân yntusken ûnder kontrôle.