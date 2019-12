Gemeente jout wenningeigeners yn Hylpen tik op 'e fingers

Reden foar de aksje fanút de gemeente binne kontrôles fan tafersjochhâlders. Dy hawwe yn totaal santjin adressen kontrolearre, wêrfan't ek guon binnen it beskerme stedsgesicht. Inkelde wenningen binne yn ien jier tiid mear as tweintich kear besocht, neffens wethâlder Mark de Man fan Súdwest-Fryslân.

Yn striid mei bestimmingsplan

Yn alve gefallen wurdt it hûs ferhierd fia populêre ynternetsiden of brûkt as twadde hûs troch de eigeners. Dat is yn striid mei it bestimmingsplan.

De alve wenningeigeners krije dizze wike in brief wêryn't de gemeente oanjout dat sy binnen seis wiken ophâlde moatte mei de ferhier, of it gebrûk as twadde wenning. De gemeente leit foarearst noch gjin sanksjes op, mar as de eigeners neat dogge, kin in eventuele twangsom oprinne oant maksimaal 6.000 euro.