Earste seehûnepup fan dizze winter yn opfang Pieterburen

In soad fan har hawwe de stoarm net oerlibbe, mar pup Olaf wol. Dizze lytse seehûn sil de kommende tiid opfongen wurde, om't de mem net mear fûn wurde koe.

Pear dagen âld

Yn it seehûnesintrum die bliken dat Olaf noch mar inkelde dagen âld is. Ien fan syn eagen is licht ûntstutsen, mar fierder giet it goed mei de pup.

Der binne dizze dagen noch mear seehûnen op it strân fan Flylân. Opfangsintra en frijwilligersorganisaasjes roppe minsken op ôfstân te hâlden fan de bisten.