Deistich bestjoer Wetterskip Fryslân bliuwt by taryfsferheging

Neffens bestjoerder Bé de Winter fan Wetterskip Fryslân wiene oare opsjes net goed mooglik. "Bygelyks de ferheging ferspriede oer fiif jier. Dat is ûnbesprekber, want dan sakje wy troch ús reserven hinne. Ek in sprieding oer twa jier biedt net in soad soelaas."

Boeren by gearkomste

Wetterskip Fryslân brocht in wike lyn it nijs dat se de tariven ferheegje wolle en foar de boeren soe dy ferheging delkomme op trettjin prosint foar takom jier. Dat smiet lilke reaksjes op by de boeren. Sy protestearren manmachtich by de gearkomste fan it wetterskip. Ek krigen guon bestjoersleden bedriigjende mails. Dykgraaf Paul van Erkelens neamde dy aksje 'ûnakseptabel'.