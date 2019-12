Plysje fynt drugslab foar amfetamine yn Ljouwert; twa minsken oanholden

De plysje hat woansdeitemoarn op yndustryterrein De Hemrik yn Ljouwert in drugslab fûn. Dat wie yn in loads oan de Ceresweg. It wie in lab om amfetamine te meitsjen. De plysje hat in 37-jierrige Ljouwerter en in man fan 52 jier út Zwolle oanholden.