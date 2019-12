Yn 1944 foel der in bom yn Kollum: 'In famylje wie yn ien klap wei"

Ut ûndersyk die bliken dat it om in Dútske bom gie. Op in diggel wie de earn fan de nazi's te sjen. "Maar waarom juist op dit huis de bom is gevallen is nooit duidelijk geworden. Vermoedelijk moest het Duitse vliegtuig zijn lading kwijt, omdat hij achterna gezeten werd door een Engelse jager", fertelt Barkmeijer.

'Tusken it pún lei Pieters brânwachtauto'

"Pech, pech en nog eens pech", seit de 81-jierrige Iko Zijlstra. Hy wenne yn Kollum doe't it barde. Pieter, syn bêste kammeraat, kaam om it libben. Hy wie seis jier âld. "Wy wiene like âld en boarten faak mei-inoar. Ik wit noch dat ik it hûs seach, hast hielendal yn pún. En dêrtusken lei de brânwachtauto fan Pieter. Ik frege ús mem oft ik dy krije koe. Pieter hie him toch net mear nedich? Mem sei fansels dat dat net koe. Ik wie in lyts jonkje, wist net hoe't ik der mei omgean moast."

Nei de oarloch komt it fertriet en de eangst. Iko Zijlstra skrikt wekker fan fleantugen dy't oerfleane en is bang dat der in bom smiten wurdt.