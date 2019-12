Hieltyd mear organisaasjes tsjin nije wynenerzjyregels fan provinsje

Under oare Enerzjy Koöperaasje Garyp lûkt oan de belle. De koöperaasje hat goed 200 leden en besiket it doarp Garyp ierdgasfrij te meitsjen. Ien fan de meast foar de hân lizzende opsjes is in doarpsmûne, skriuwe sy. Dêr is draachflak foar fan de mienskip út en de opbringsten kinne ek yn it foardiel fan it doarp wêze, it is sirkulêr dus.

Behindering fan de mienskip

Neffens de koöperaasje behinderet it 'Ontwerp wijziging Verordening Ruimte' fan de provinsje de duorsume inisjativen fan de mienskip út. By Garyp giet it spesifyk om in oanfolling fan it sinnepark Griene Greide, dat stroom produsearret foar 1.700 húshâldens. De opbringsten geane werom nei it doarp fia in Mienskipsfûns foar allerhanne projekten. Om dat projekt út te wreidzjen soe it neffens de koöperaasje moai wêze as der ek in doarpsmûne kaam.

Ek fan de polityk út

De fraksjes fan D66 en CDA yn de ried fan Smellingerlân tsjinje tiisdei in moasje yn dy't om ferromming fan de regels freget. Earder utere ek fraksjefoarsitter Wiebo de Vries fan ChristenUnie yn provinsjale steaten al beswier tsjin de provinsjale wynplannen.