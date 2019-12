F-16's oefenje troch hurde wyn net boppe de Noardsee, mar boppe provinsje

Fan 9 oant en mei 12 desimber oefenje F-16's fan fleanbasis Ljouwert by jûntiid, yn it tsjuster, om harren ta te rieden op eventuele misjes. It is de lêste wike dat der dit jier flein wurdt. De F-16's sille tiisdeitejûn lykwols in oare rûte fleane as dat pland wie, seit definsje. Dat komt troch de hurde wyn.