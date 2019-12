Gemeente Ljouwert kontrolearret wynmûnen nei omfallen eksimplaar yn Jorwert

Wol is dúdlik dat de mûne oan de Hesenserreed ôfbrutsen of ôfskuord is op de hichte fan de ûnderste lask yn de mêst. Dêr is in tal oare mûnen no ek op kontrolearre. In selde soart mûne oan deselde dyk, hat de eigener út foarsoarch stilset omdat dy ticht tsjin bebouwing oan stiet. Ut kontrôle hat bliken dien dat der oan dizze mêst neat mankearret.

Yn Bears is ek in mûne fan itselde type kontrolearre, dy stiet al in skoftsje stil. Dêr mankearre ek neat oan. Twa mûnen yn Jellum en Baard fan it type Lagerwey binne ek besjoen. Dy steane fier genôch fan de bebouwing ôf en smite yn dy sin gjin gefaar op, seit de gemeente Ljouwert.