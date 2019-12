FIDEO: is Bakkefean in 'Blue Zone' wurden?

Yn Bakkefean is húsdokter Jon Brouwers al in skoft drok dwaande om it doarp ta in 'Blue Zone' te meitsjen. De basis fan dy saneamde 'Blue Zones' is better ite, mear bewege en benammen it sosjale aspekt fan echt kontakt mei inoar. Neffens de húsdokter smyt dat al moaie resultaten op. Minsken falle ôf en binne fitter: it is minder drok op it sprekoere.