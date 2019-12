Dizze twa bruorren lieten it hier 4 jier groeie, foar Stichting Haarwensen

Ynienen teeners

It wie tiisdei lykwols de lêste kear, want de kapper hat de lange lokken der ôf helle. "Het is wel fijn, minder werk," laket mem. "Ze zijn nu ineens tiener geworden, vind ik. Het zijn grote jongens ineens. Fijn dat het haar eraf is."

Doel útlizze

It hat foar de jonges somtiden wolris dreech west. Op skoalplein mei in sturtsje. As der noch gjin begryp is, is it efkes wenne foar de bern. "Mar doe't sy mei de master útlein hawwe wêr it lange hier foar wie, is it hielendal goedkaam," seit heit.

Op dit stuit is it op 'e nij wer efkes wenne, no oan it koarte hier. "Ik denk dat het wel koud op het hoofd gaat worden," seit Fedde-Corné.