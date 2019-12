Deze broers lieten hun haar 4 jaar lang groeien, voor Stichting Haarwensen

Ineens tieners

Het was dinsdag echter de laatste keer, want de kapper heeft de lange lokken er af gehaald. "Het is wel fijn, minder werk," lacht moeder. "Ze zijn nu ineens tiener geworden, vind ik. Het zijn grote jongens ineens. Fijn dat het haar eraf is."

Doel uitleggen

Het is voor de jongens soms wel eens lastig geweest. Op het schoolplein met een staartje. Als er nog geen begrip is, is het even wennen voor de kinderen. "Maar toen zij met de meester uitgelegd hebben waar het lange haar voor was, is het helemaal goedgekomen," zegt vader.

Op dit moment is het opnieuw wennen, nu aan het korte haar. "Ik denk dat het wel koud op het hoofd gaat worden," zegt Fedde-Corné.