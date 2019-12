Haaye Hoekstra stapt út FNP-fraksje Waadhoeke

Der ha de ôfrûne wiken binnen de fraksje saken west dy't net goed wiene foar Hoekstra syn sûnens, seit er sels. Hy fertelt net watfoar saken dat krekt wiene. Troch selsstannich fierder te gean, hopet er mear enerzjy en motivaasje te krijen.

Mooglik slút Hoekstra him oan by in oare fraksje. Dêr sil er de kommende wiken oer neitinke.

Gjin ferrassing foar fraksjefoarsitter

Fraksjefoarsitter Bert Vollema fynt it spitich dat Hoekstra derút stapt, mar hie it wol oankommen sjoen. "Soks oerfalt je altyd, mar it kaam net as in tongerslach by kleare himel", seit Vollema.

Neffens Vollema binne der gjin 'botsende karakters', mar hy is it dermei iens dat de situaasje yn de fraksje net ideaal wie. "We stiene der politykynhâldlik gewoan hiel oars yn. Elk hat syn bêst dien om de situaasje te ferbetterjen, Hoekstra sels ek, mar as je der sa ferskillend yn steane, dan kinne je der net omhinne. We fine it ferrekte spitich."

Hoekstra nimt syn sit dus wol mei. "Dus wy moatte it mei ien riedslid minder dwaan. We sille de kommende tiid wol sjen hoe't it ferrint. As fraksje en bestjoer binne we it yn alle gefallen hielendal mei elkoar iens, we steane efterinoar."