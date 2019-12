Deputearren Steaten prate tiisdei wer oer stikstofregels lânbou

Benaud dat romte nei oare sektoaren giet

De boere-organisaasjes binne der benaud foar dat as gefolch fan de ôfspraken tusken minister Schouten en IPO de lânbou stikstofromte kwytreitsje sil en dat dy troch oare sektoaren brûkt wurde sil.

De boeren hawwe ek grutte twivels oer de rekkenmodellen yn it stikstofakkoart fan Schouten en de provinsjes. De organisaasjes trúnje der dêrom by de provinsje op oan om in eigen tekst oan it IPO-akkoart ta te heakjen, wêrtroch't Fryslân romte hâldt om in eigen Fryske drompelwearde foar stikstof te brûken, sadat Fryslân in lânbouprovinsje bliuwt dêr't de sektor 'grutsk' op wêze kin.

Ekstra parsekonferinsje Deputearre Steaten

Deputearre Steaten hawwe yntusken in ekstra parsekonferinsje oankundige oer de stikstofregels. Dy is tiisdeitemiddei om 15.00 oere op it Provinsjehûs.