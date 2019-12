Boeren fiere takom wike woansdei wer aksje

Farmers Defence Force seit dat de aksjes op 18 desimber de hiele dei duorje sille. De boeren sille harren dêrby oan de wet hâlde. Se roppe boeren op om trekkers mei te nimmen.

Mooglik distribúsjesintra blokkearje

De groep wol mooglik de itensfoarsjenning ûntregelje om de diken nei de distribúsjesintra fan supermerken te blokkearjen. Oft se dat echt dwaan sille, is no noch net bekend. "Dat zou een optie kunnen zijn, maar we hebben een groot aantal locaties op het oog", seit FDF-vicefoarsitter Jos Ubels. "We komen later met de exacte details."

It pakket fan it kabinet mei stikstofmaatregels foar de lânbousektor komt pas letter. Dy plannen binne pas nei de krystdagen rûn, meldt it AD. De maatregels moatte mear stikstofromte opsmite. Dêr knapt de natuer fan op.