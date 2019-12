60 miljoen as kompensaasje foar gasboarringen yn Ternaard

As it ta gaswinning komt by Ternaard dan kin de regio rekkenje op in finansjele kompensaasje fan 60 miljoen euro. Dat jild sil yn tsien jierlikse teminen fan 6 miljoen beskikber komme. Dit hat it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat moandei bekend makke op in ynformaasjejûn yn Ternaard. Dit bedrach is net bedoeld foar mooglike skeafergoedingen, dat wurdt apart regele. Mocht de winning earder ophâlde dan jildt dat ek foar it kompensaasje-pakket.