Trije ynbraken om de haadstêd hinne: Wurdum, Weidum en Ljouwert

Der hawwe tusken 7 en 9 desimber trije ynbraken west yn de gemeente Ljouwert. Op sneon is der ynbrutsen yn twa doarpen ûnder Ljouwert: oan de Jacob Algrasingel yn Wurdum en oan de Idzerdaleane yn Weidum. Yn Wurdum is der guod meinommen, yn Weidum is inkeld besocht in raam iepen te brekken. Dêrneist is der yn de nacht van snein op moandei ynbrutsen by in wente oan it Van Miereveltplantsoen yn Ljouwert.