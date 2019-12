Paul van Erkelens: 'Boerenprotest bij Wetterskip is niet acceptabel'

Ek al seit de dykgraaf dat er him der persoanlik net troch rekke fielt, dochs krige Van Erkelens bedriigjende e-mails. De mails binne wol nei de plysje gien, mar oanjefte docht er net.

Sitten

De Twadde Keamer wol dat der in ein komt oan it prinsipe fan de 'geborgde zetels,' it systeem wêrby't der 7 fan de 25 bestjoersleden net rjochtstreeks keazen wurde kinne. Mei it ôfskaffen fan de dizze 'geborgde zetels' - dy't no automatysk nei boeren, bedriuwen en natuerorganisaasjes geane - wurdt Wetterskip Fryslân in stik demokratysker, tinkt Van Erkelens.